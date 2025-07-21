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Житель Архангельска помог мошенникам похитить у рязанца 2,5 млн рублей
53-летнему жителю Рязани позвонили якобы из МФЦ, сообщили о пришедшем на его имя заказном письме и предложили для получения письма встать на электронную очередь, назвав код из смс, которое пришло на его телефон. Затем позвонила лже-специалист портала Госуслуг и сообщила, что в его личном кабинете происходят подозрительные действия, и перевела разговор на «службу безопасности Центробанка», чтобы помочь разобраться в проблеме.

Житель Архангельска помог мошенникам похитить у рязанца 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

53-летнему жителю Рязани позвонили якобы из МФЦ, сообщили о пришедшем на его имя заказном письме и предложили для получения письма встать на электронную очередь, назвав код из смс, которое пришло на его телефон.

Затем позвонила лже-специалист портала Госуслуг и сообщила, что в его личном кабинете происходят подозрительные действия, и перевела разговор на «службу безопасности Центробанка», чтобы помочь разобраться в проблеме.

«Представитель» учреждения заявил рязанцу, что с его счета кто-то пытается осуществить перевод в 150 тысяч рублей.

Злоумышленник рассказал, что нужно опередить мошенников, оформить на свое имя кредит. Потерпевший взял онлайн-кредит на 200 тысяч рублей и перечислил эти деньги на указанные мошенником реквизиты.

После этого по видеосвязи рязанцу позвонил неизвестный в форме и представился сотрудником спецслужбы. Он сообщил, что перевод поступил на Украину, и за это мужчине грозит уголовная ответственность.

Во избежание наказания нужно принять участие в «спецоперации» по изобличению мошенников. Звонивший выяснил, что во владении потерпевшего за городом есть земельный участок с домом, и убедил его продать недвижимость.

В результате рязанец продал дачу за 2,5 млн рублей и в условленном месте передал эти деньги курьеру.

Полицейские установили, что курьером был житель Архангельска, разыскали и задержали его. Молодого человека заключили под стражу.

Уголовное дело направили в суд.