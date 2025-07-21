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Врач дала россиянам рекомендации по использованию средств с SPF летом
По ее словам, для предотвращения ультрафиолетового воздействия и появления пигментации необходимо регулярно наносить на кожу век и губ солнцезащитный крем с SPF не ниже 30. Средство может быть в форме флюида, крема или спрея. Важно обновлять его каждые 2-3 часа, особенно при длительном пребывании на солнце.

Летом важно защищать кожу век и губ с помощью средств с SPF. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на врача-косметолога Викторию Жукову.

По ее словам, для предотвращения ультрафиолетового воздействия и появления пигментации необходимо регулярно наносить на кожу век и губ солнцезащитный крем с SPF не ниже 30. Средство может быть в форме флюида, крема или спрея. Важно обновлять его каждые 2-3 часа, особенно при длительном пребывании на солнце.

Эксперт также отметила, что летом уход за кожей должен быть более тщательным, но при этом мягким. Рекомендуется использовать гели или пенки для умывания без агрессивных компонентов, чтобы не повредить естественный барьер кожи. Следует избегать применения кислот и скрабов с крупными частицами. Очищать лицо следует дважды в день — утром и вечером, чтобы предотвратить закупорку пор и возникновение воспалений.

Для увлажнения кожи врач посоветовала использовать легкие кремы или флюиды с гиалуроновой кислотой, которые быстро впитываются и не создают ощущения тяжести. Также она рекомендовала приобрести термальную воду, которая поможет освежить кожу и уменьшить раздражение после солнечных ванн.