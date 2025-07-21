В Рыбновском районе автомобиль сгорел после ДТП
Пьяный водитель автомобиля Changan не справился с управлением, съехал в поле и перевернулся. После опрокидывания иномарка загорелась. Водитель смог выбраться самостоятельно. От медицинской помощи мужчина отказался. На месте работали сотрудники МЧС и ГАИ.
В Рыбновском районе автомобиль сгорел после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
По данным канала, пьяный водитель автомобиля Changan не справился с управлением, съехал в поле и перевернулся. После опрокидывания иномарка загорелась.
Водитель смог выбраться самостоятельно. От медицинской помощи мужчина отказался.
На месте работали сотрудники МЧС и ГАИ.