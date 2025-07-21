В Рыбновском районе автомобиль сгорел после ДТП

Пьяный водитель автомобиля Changan не справился с управлением, съехал в поле и перевернулся. После опрокидывания иномарка загорелась. Водитель смог выбраться самостоятельно. От медицинской помощи мужчина отказался. На месте работали сотрудники МЧС и ГАИ.