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В Рязанской области объявляли угрозу БПЛА
Опасность атаки БПЛА на территории Рязани и области объявили в 00:50 21 июля. Угроза действовала всю ночь, ее отменили в 07:59. По данным Минобороны, в ночь на 21 июля над Рязанской областью не сбивали БПЛА.

В Рязанской области объявляли угрозу БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.

Опасность атаки БПЛА на территории Рязани и области объявили в 00:50 21 июля. Угроза действовала всю ночь, ее отменили в 07:59.

По данным Минобороны, в ночь на 21 июля над Рязанской областью не сбивали БПЛА.