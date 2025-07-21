В Рязанской области объявляли угрозу БПЛА

Опасность атаки БПЛА на территории Рязани и области объявили в 00:50 21 июля. Угроза действовала всю ночь, ее отменили в 07:59. По данным Минобороны, в ночь на 21 июля над Рязанской областью не сбивали БПЛА.

В Рязанской области объявляли угрозу БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.

Опасность атаки БПЛА на территории Рязани и области объявили в 00:50 21 июля. Угроза действовала всю ночь, ее отменили в 07:59.

По данным Минобороны, в ночь на 21 июля над Рязанской областью не сбивали БПЛА.