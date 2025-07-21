В Рязанской области мужчина грозился зарезать сестру из-за замечания

Инцидент произошел в деревне Спасск Шацкого района. По данным полиции, 45-летний мужчина угрожал женщине из-за упрека в употреблении алкоголя. Отмечается, что рязанец стал безработным и пристрастился к спиртному. Когда 33-летняя женщина попыталась призвать его к порядку, мужчина схватил нож и начал угрожать ей убийством. Она скрылась и вызвала полицию. Возбуждено уголовное дело.