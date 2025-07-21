В Рязани произошло серьезное ДТП

Авария произошла вечером 20 июля возле площади Победы. Столкнулись два кроссовера. На кадрах с места видно, что один из автомобилей после столкновения задымился. Информации о пострадавших в ДТП нет.

В Рязани произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

Авария произошла вечером 20 июля возле площади Победы. Столкнулись два кроссовера. На кадрах с места видно, что один из автомобилей после столкновения задымился.

Информации о пострадавших в ДТП нет.