В Рязани произошло серьезное ДТП
Авария произошла вечером 20 июля возле площади Победы. Столкнулись два кроссовера. На кадрах с места видно, что один из автомобилей после столкновения задымился. Информации о пострадавших в ДТП нет.
В Рязани произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
Авария произошла вечером 20 июля возле площади Победы. Столкнулись два кроссовера. На кадрах с места видно, что один из автомобилей после столкновения задымился.
Информации о пострадавших в ДТП нет.