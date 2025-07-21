В Рязани легковушка врезалась в остановку, на которой стояли люди

ДТП произошло утром 21 июля на улице Советской армии. «Сегодня у всех, кто находился на остановке „Советской армии“ где-то в районе 7:55 утра, второй день рождения. В остановку влетела машина», — рассказали очевидцы. По словам рязанцев, обошлось без пострадавших.

В Рязани легковушка врезалась в остановку, на которой стояли люди. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

ДТП произошло утром 21 июля на улице Советской армии.

«Сегодня у всех, кто находился на остановке „Советской армии“ где-то в районе 7:55 утра, второй день рождения. В остановку влетела машина», — рассказали очевидцы.

По словам рязанцев, обошлось без пострадавших.