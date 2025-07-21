В российском регионе «Русскую общину» признали нежелательной организацией

«Русская община» была объявлена нежелательной организацией в Челябинской области. Соответствующее решение вынесла комиссия по вопросам противодействия проявлениям экстремизма в Троицком муниципальном районе. Помимо этого, комиссия потребовала установить личности всех сотрудников «структурных подразделений», участвующих в деятельности организации.