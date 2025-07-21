В России в систему ЖКХ хотят внедрить технологии ИИ

Эксперт в области энергетики Наталья Бирюкова уверена, что для развития российского рынка учёта энергоресурсов необходимо внедрение цифровизации, импортозамещения и комплексных решений по автоматизации. Об этом сообщили на сайте Радио Sputnika. Она подчеркнула, что улучшение качества коммунальных услуг невозможно без использования искусственного интеллекта. По словам Бирюковой, основное направление развития отрасли должно быть связано с созданием интеллектуальных приборов и внедрением автоматизированных систем, которые обеспечат дистанционный сбор и анализ данных о потреблении ресурсов. Она отметила, что использование технологий, таких как ИИ, цифровые двойники и big data, станет ключевым для эффективного управления энергетическими системами. «Современные технологии могут существенно улучшить качество предоставления коммунальных услуг, повысить точность учёта потребления тепла в многоквартирных домах и снизить потери при транспортировке теплоносителя», — добавила эксперт.

Эксперт в области энергетики Наталья Бирюкова уверена, что для развития российского рынка учёта энергоресурсов необходимо внедрение цифровизации, импортозамещения и комплексных решений по автоматизации. Об этом сообщили на сайте Радио Sputnika.

Она подчеркнула, что улучшение качества коммунальных услуг невозможно без использования искусственного интеллекта.

По словам Бирюковой, основное направление развития отрасли должно быть связано с созданием интеллектуальных приборов и внедрением автоматизированных систем, которые обеспечат дистанционный сбор и анализ данных о потреблении ресурсов. Она отметила, что использование технологий, таких как ИИ, цифровые двойники и big data, станет ключевым для эффективного управления энергетическими системами.

«Современные технологии могут существенно улучшить качество предоставления коммунальных услуг, повысить точность учёта потребления тепла в многоквартирных домах и снизить потери при транспортировке теплоносителя», — добавила эксперт.

Фото: Шедеврум