Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
23°
Втр, 22
24°
Срд, 23
25°
ЦБ USD 78.33 0.02 22/07
ЦБ EUR 91.51 0.43 22/07
Нал. USD 79.15 / 79.00 21/07 18:25
Нал. EUR 91.90 / 92.50 21/07 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
3 838
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
18 820
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
11 787
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
7 014
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России объяснили, почему Азербайджан не прекратит отношения с РФ еще долго
Азербайджан не сможет полностью избавиться от российского влияния в течение ближайших ста лет. Об этом сообщила «Газета. ру» со ссылкой на политолога Сергея Маркелова. Он отметил, что историческая интеграция между двумя странами слишком глубока, чтобы можно было ожидать радикальных изменений в их отношениях. По словам Маркелова, Баку будет стремиться к стратегическому уменьшению влияния Москвы и будет искать новых международных партнеров. Однако он подчеркнул, что Россия не оставит ситуацию без контроля, учитывая выгодные торгово-экономические связи и планы по развитию торгового коридора через территорию Азербайджана. Политолог также отметил, что азербайджанские элиты не готовы полностью отказаться от России на международной арене. Он считает, что текущие политические колебания и резкие заявления президента Ильхама Алиева о России являются временными. «Нельзя перестраивать политику, основываясь только на каких-то нелицеприятных заявлениях», — добавил он. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о надежде на улучшение отношений с Баку, несмотря на существующие сложности. Он отметил, что между Москвой и Баку есть прочная основа для дальнейшего сотрудничества. В то же время, президент Азербайджана Ильхам Алиев на недавнем медиафоруме в Ханкенди впервые публично занял сторону Украины, охарактеризовав действия России как оккупацию.

Азербайджан не сможет полностью избавиться от российского влияния в течение ближайших ста лет. Об этом сообщила «Газета. ру» со ссылкой на политолога Сергея Маркелова.

Он отметил, что историческая интеграция между двумя странами слишком глубока, чтобы можно было ожидать радикальных изменений в их отношениях.

По словам Маркелова, Баку будет стремиться к стратегическому уменьшению влияния Москвы и будет искать новых международных партнеров. Однако он подчеркнул, что Россия не оставит ситуацию без контроля, учитывая выгодные торгово-экономические связи и планы по развитию торгового коридора через территорию Азербайджана.

Политолог также отметил, что азербайджанские элиты не готовы полностью отказаться от России на международной арене. Он считает, что текущие политические колебания и резкие заявления президента Ильхама Алиева о России являются временными. «Нельзя перестраивать политику, основываясь только на каких-то нелицеприятных заявлениях», — добавил он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о надежде на улучшение отношений с Баку, несмотря на существующие сложности. Он отметил, что между Москвой и Баку есть прочная основа для дальнейшего сотрудничества. В то же время, президент Азербайджана Ильхам Алиев на недавнем медиафоруме в Ханкенди впервые публично занял сторону Украины, охарактеризовав действия России как оккупацию.