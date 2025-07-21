В России объяснили, почему Азербайджан не прекратит отношения с РФ еще долго

Азербайджан не сможет полностью избавиться от российского влияния в течение ближайших ста лет. Об этом сообщила «Газета. ру» со ссылкой на политолога Сергея Маркелова. Он отметил, что историческая интеграция между двумя странами слишком глубока, чтобы можно было ожидать радикальных изменений в их отношениях. По словам Маркелова, Баку будет стремиться к стратегическому уменьшению влияния Москвы и будет искать новых международных партнеров. Однако он подчеркнул, что Россия не оставит ситуацию без контроля, учитывая выгодные торгово-экономические связи и планы по развитию торгового коридора через территорию Азербайджана. Политолог также отметил, что азербайджанские элиты не готовы полностью отказаться от России на международной арене. Он считает, что текущие политические колебания и резкие заявления президента Ильхама Алиева о России являются временными. «Нельзя перестраивать политику, основываясь только на каких-то нелицеприятных заявлениях», — добавил он. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о надежде на улучшение отношений с Баку, несмотря на существующие сложности. Он отметил, что между Москвой и Баку есть прочная основа для дальнейшего сотрудничества. В то же время, президент Азербайджана Ильхам Алиев на недавнем медиафоруме в Ханкенди впервые публично занял сторону Украины, охарактеризовав действия России как оккупацию.