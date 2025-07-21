Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
23°
Втр, 22
25°
Срд, 23
25°
ЦБ USD 78.31 0.12 19/07
ЦБ EUR 91.08 0.11 19/07
Нал. USD 79.35 / 79.00 21/07 10:45
Нал. EUR 92.06 / 92.00 21/07 10:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
3 685
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
18 718
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
11 688
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
6 658
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России начнет действовать ГОСТ для школьных рюкзаков
Согласно новым стандартам, которые вступят в силу с 1 августа 2025 года, портфели учеников должны быть легкими, прочными и устойчивыми к выцветанию. Для младшеклассников максимальный вес рюкзака без учета этикеток и других дополнительных элементов не должен превышать 700 граммов. Для старшеклассников этот показатель составляет 1 килограмм. Ранцы должны быть изготовлены из негорючих материалов и иметь контрастные цвета. Кроме того, они должны быть оснащены светоотражающими элементами для повышения безопасности детей на дороге.

В России начнет действовать ГОСТ для школьных рюкзаков. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно новым стандартам, которые вступят в силу с 1 августа 2025 года, портфели учеников должны быть легкими, прочными и устойчивыми к выцветанию.

Для младшеклассников максимальный вес рюкзака без учета этикеток и других дополнительных элементов не должен превышать 700 граммов. Для старшеклассников этот показатель составляет 1 килограмм. Ранцы должны быть изготовлены из негорючих материалов и иметь контрастные цвета. Кроме того, они должны быть оснащены светоотражающими элементами для повышения безопасности детей на дороге.