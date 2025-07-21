В России начнет действовать ГОСТ для школьных рюкзаков

Согласно новым стандартам, которые вступят в силу с 1 августа 2025 года, портфели учеников должны быть легкими, прочными и устойчивыми к выцветанию. Для младшеклассников максимальный вес рюкзака без учета этикеток и других дополнительных элементов не должен превышать 700 граммов. Для старшеклассников этот показатель составляет 1 килограмм. Ранцы должны быть изготовлены из негорючих материалов и иметь контрастные цвета. Кроме того, они должны быть оснащены светоотражающими элементами для повышения безопасности детей на дороге.

В России начнет действовать ГОСТ для школьных рюкзаков. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно новым стандартам, которые вступят в силу с 1 августа 2025 года, портфели учеников должны быть легкими, прочными и устойчивыми к выцветанию.

Для младшеклассников максимальный вес рюкзака без учета этикеток и других дополнительных элементов не должен превышать 700 граммов. Для старшеклассников этот показатель составляет 1 килограмм. Ранцы должны быть изготовлены из негорючих материалов и иметь контрастные цвета. Кроме того, они должны быть оснащены светоотражающими элементами для повышения безопасности детей на дороге.