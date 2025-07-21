В Госдуме предложили бесплатное второе образование для военнослужащих

В Госдуму России внесен законопроект о втором бесплатном среднем профессиональном образовании (СПО) для военнослужащих, сотрудников Росгвардии, МЧС, полиции, а также для мобилизованных и контрактников. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдумы Викторию Абрамченко, которая является соавтором инициативы. По словам Абрамченко, законопроект поддержал президент России Владимир Путин. Он направлен на помощь тем, кто не может продолжать работу по своей первой специальности из-за полученных травм. Законопроект позволит участникам специальной военной операции бесплатно получить образование в колледжах или техникумах. Процесс обучения будет аналогичен первичному получению образования, а финансирование будет осуществляться за счет бюджета. Вице-спикер подчеркнула, что данная инициатива не только поможет военнослужащим адаптироваться к мирной жизни, но и станет инвестициями в экономику страны. Новые квалифицированные специалисты смогут закрыть дефицит кадров в различных отраслях. Депутат Госдумы Михаил Киселев также отметил важность этого законопроекта, который упростит трудоустройство участников спецоперации после возвращения к гражданской жизни и предоставит возможность повысить квалификацию или выбрать новую профессию.

В Госдуму России внесен законопроект о втором бесплатном среднем профессиональном образовании (СПО) для военнослужащих, сотрудников Росгвардии, МЧС, полиции, а также для мобилизованных и контрактников. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдумы Викторию Абрамченко, которая является соавтором инициативы.

По словам Абрамченко, законопроект поддержал президент России Владимир Путин. Он направлен на помощь тем, кто не может продолжать работу по своей первой специальности из-за полученных травм. Законопроект позволит участникам специальной военной операции бесплатно получить образование в колледжах или техникумах. Процесс обучения будет аналогичен первичному получению образования, а финансирование будет осуществляться за счет бюджета.

Вице-спикер подчеркнула, что данная инициатива не только поможет военнослужащим адаптироваться к мирной жизни, но и станет инвестициями в экономику страны. Новые квалифицированные специалисты смогут закрыть дефицит кадров в различных отраслях.

Депутат Госдумы Михаил Киселев также отметил важность этого законопроекта, который упростит трудоустройство участников спецоперации после возвращения к гражданской жизни и предоставит возможность повысить квалификацию или выбрать новую профессию.