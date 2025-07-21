В ДТП под Рязанью пострадал ребенок
ДТП произошло вечером 19 июля на 20-м километре дороги «Рязань — Пронск — Скопин» у села Романцево в Рязанском районе. «ВАЗ-2107», которым управлял 53-летний рязанец, столкнулся с Peugeot Expert, за рулем которого находился 56-летний житель Московской области. В ДТП пострадали водитель ВАЗ и девятилетняя пассажирка Peugeot. Причины аварии и ущерб устанавливают специалисты.
В ДТП под Рязанью пострадал ребенок. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на ОГИБДД ОМВД России по Рязанскому району.
ДТП произошло вечером 19 июля на 20-м километре дороги «Рязань — Пронск — Скопин» у села Романцево в Рязанском районе. «ВАЗ-2107», которым управлял 53-летний рязанец, столкнулся с Peugeot Expert, за рулем которого находился 56-летний житель Московской области.
В ДТП пострадали водитель ВАЗ и девятилетняя пассажирка Peugeot.
Причины аварии и ущерб устанавливают специалисты.