В ДТП под Рязанью пострадал ребенок

ДТП произошло вечером 19 июля на 20-м километре дороги «Рязань — Пронск — Скопин» у села Романцево в Рязанском районе. «ВАЗ-2107», которым управлял 53-летний рязанец, столкнулся с Peugeot Expert, за рулем которого находился 56-летний житель Московской области. В ДТП пострадали водитель ВАЗ и девятилетняя пассажирка Peugeot. Причины аварии и ущерб устанавливают специалисты.

В ДТП под Рязанью пострадал ребенок. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на ОГИБДД ОМВД России по Рязанскому району.

ДТП произошло вечером 19 июля на 20-м километре дороги «Рязань — Пронск — Скопин» у села Романцево в Рязанском районе. «ВАЗ-2107», которым управлял 53-летний рязанец, столкнулся с Peugeot Expert, за рулем которого находился 56-летний житель Московской области.

В ДТП пострадали водитель ВАЗ и девятилетняя пассажирка Peugeot.

Причины аварии и ущерб устанавливают специалисты.