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Уроженец Рязани, футболист Константин Кучаев рассказал о неприятном случае на разминке
Он заявил, что ищет девушку, в которую попал мячом на разминке перед матчем первого тура Российской премьер-лиги против петербургского «Зенита». Спортсмен попал ей мячом в лицо при ударе по воротам. «Если честно, места себе не находил. Если кто-то контакты ее найдет, то я бы извинился перед ней лично», — сказал Кучаев.

Уроженец Рязани, футболист Константин Кучаев рассказал о неприятном случае на разминке. Об этом сообщает МАЧТ ТВ.

Он заявил, что ищет девушку, в которую попал мячом на разминке перед матчем первого тура Российской премьер-лиги против петербургского «Зенита».

Спортсмен попал ей мячом в лицо при ударе по воротам.

«Если честно, места себе не находил. Если кто-то контакты ее найдет, то я бы извинился перед ней лично», — сказал Кучаев.