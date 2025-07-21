Уроженец Рязани, футболист Константин Кучаев рассказал о неприятном случае на разминке

Он заявил, что ищет девушку, в которую попал мячом на разминке перед матчем первого тура Российской премьер-лиги против петербургского «Зенита». Спортсмен попал ей мячом в лицо при ударе по воротам. «Если честно, места себе не находил. Если кто-то контакты ее найдет, то я бы извинился перед ней лично», — сказал Кучаев.

Уроженец Рязани, футболист Константин Кучаев рассказал о неприятном случае на разминке. Об этом сообщает МАЧТ ТВ.

Он заявил, что ищет девушку, в которую попал мячом на разминке перед матчем первого тура Российской премьер-лиги против петербургского «Зенита».

Спортсмен попал ей мячом в лицо при ударе по воротам.

«Если честно, места себе не находил. Если кто-то контакты ее найдет, то я бы извинился перед ней лично», — сказал Кучаев.