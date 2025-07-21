Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
23°
Втр, 22
24°
Срд, 23
25°
ЦБ USD 78.31 0.12 19/07
ЦБ EUR 91.08 0.11 19/07
Нал. USD 79.15 / 79.12 21/07 16:20
Нал. EUR 91.96 / 92.00 21/07 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
3 752
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
18 767
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
11 735
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
6 802
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанский облизбирком заверил список кандидатов в депутаты облдумы от «Партии пенсионеров»
Партия заверила список из 19 человек по одномандатным округам. Еще одного кандидата, Анастасию Авдюшкину 2005 года рождения, не включили в спискок, так как у нее «отсутствует пассивное избирательное право».

В Рязанской области заверили список кандидатов в депутаты облдумы от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Соответствующие постановления избирательной комиссии опубликовали на ее сайте.

Партия заверила список из 19 человек по одномандатным округам:

  • Галина Шляхина (округ № 1),
  • Марина Заплаткина (округ № 2),
  • Вера Темнова (округ № 3),
  • Татьяна Егорова (округ № 4),
  • Татьяна Полячкова (округ № 6),
  • Ольга Бурдасова (округ № 7),
  • Владимир Рузлев (округ № 8),
  • Людмила Гаврилова (округ № 9),
  • Галина Бузынина (округ № 10),
  • Полина Кукса (округ № 11),
  • Галина Белова (округ № 12),
  • Дмитрий Боронтов (округ № 13),
  • Олеся Огиенко (округ № 14),
  • Оксана Трифонова (округ № 15),
  • Павел Воронин (округ№ 16).
  • Татьяна Старкова (округ№ 17).
  • Оксана Сухарникова (округ№ 18).
  • Юлия Юдина (округ№ 19).
  • Надежда Левина (округ№ 20).

Еще одного кандидата, Анастасию Авдюшкину 2005 года рождения, не включили в спискок, так как у нее «отсутствует пассивное избирательное право».