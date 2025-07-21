Рязанский облизбирком заверил список кандидатов в депутаты облдумы от «Партии пенсионеров»

Партия заверила список из 19 человек по одномандатным округам. Еще одного кандидата, Анастасию Авдюшкину 2005 года рождения, не включили в спискок, так как у нее «отсутствует пассивное избирательное право».

В Рязанской области заверили список кандидатов в депутаты облдумы от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Соответствующие постановления избирательной комиссии опубликовали на ее сайте.

Партия заверила список из 19 человек по одномандатным округам:

Галина Шляхина (округ № 1),

Марина Заплаткина (округ № 2),

Вера Темнова (округ № 3),

Татьяна Егорова (округ № 4),

Татьяна Полячкова (округ № 6),

Ольга Бурдасова (округ № 7),

Владимир Рузлев (округ № 8),

Людмила Гаврилова (округ № 9),

Галина Бузынина (округ № 10),

Полина Кукса (округ № 11),

Галина Белова (округ № 12),

Дмитрий Боронтов (округ № 13),

Олеся Огиенко (округ № 14),

Оксана Трифонова (округ № 15),

Павел Воронин (округ№ 16).

Татьяна Старкова (округ№ 17).

Оксана Сухарникова (округ№ 18).

Юлия Юдина (округ№ 19).

Надежда Левина (округ№ 20).

Еще одного кандидата, Анастасию Авдюшкину 2005 года рождения, не включили в спискок, так как у нее «отсутствует пассивное избирательное право».