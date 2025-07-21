Рязанский облизбирком заверил список кандидатов в депутаты облдумы от «Партии пенсионеров»
Партия заверила список из 19 человек по одномандатным округам. Еще одного кандидата, Анастасию Авдюшкину 2005 года рождения, не включили в спискок, так как у нее «отсутствует пассивное избирательное право».
В Рязанской области заверили список кандидатов в депутаты облдумы от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Соответствующие постановления избирательной комиссии опубликовали на ее сайте.
Партия заверила список из 19 человек по одномандатным округам:
- Галина Шляхина (округ № 1),
- Марина Заплаткина (округ № 2),
- Вера Темнова (округ № 3),
- Татьяна Егорова (округ № 4),
- Татьяна Полячкова (округ № 6),
- Ольга Бурдасова (округ № 7),
- Владимир Рузлев (округ № 8),
- Людмила Гаврилова (округ № 9),
- Галина Бузынина (округ № 10),
- Полина Кукса (округ № 11),
- Галина Белова (округ № 12),
- Дмитрий Боронтов (округ № 13),
- Олеся Огиенко (округ № 14),
- Оксана Трифонова (округ № 15),
- Павел Воронин (округ№ 16).
- Татьяна Старкова (округ№ 17).
- Оксана Сухарникова (округ№ 18).
- Юлия Юдина (округ№ 19).
- Надежда Левина (округ№ 20).
Еще одного кандидата, Анастасию Авдюшкину 2005 года рождения, не включили в спискок, так как у нее «отсутствует пассивное избирательное право».