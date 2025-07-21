Рязанец поймал в Оке огромного сома

Отмечается, что рыба была весом 22 килограмма. «Рыбачу с детства, лет с четырех-пяти. В основном ловлю карася, щуку, но бывают и сомы. Этого поймал с лодки на спиннинг. Понял, что сом, сразу, как начал вытаскивать — у него довольно характерное поведение», — рассказал молодой человек.