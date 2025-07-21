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Ростовская область и Москва подверглись атаке дронов ВСУ

Ростовская область и Москва подверглись атаке дронов ВСУ. Об этом пишут «Плохие новости 18+" со ссылкой на губернатора Юрия Слюсаря и мэра Сергея Собянина.

Отмечается, что в Ростовской области беспилотники ликвидировали над Новошахтинском, Шахтами и Новочеркасском. В рузультате налета загорелась крыша железнодорожного вокзала. Из диспетчерской части здания эвакуировали людей. По предварительным данным, никто не пострадал.

В столичном регионе сбили 18 БПЛА. Обломки упали на крышу многоэтажки в поселке Киевский, начался пожар, который быстро ликвидировали.

На местах работают экстренные службы.