Президент Украины заявил о подготовке новых обменов с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых обменов с Россией через свой Telegram-канал. Он отметил, что успешные переговоры возможны только при наличии диалога между лидерами государств. В данный момент украинская сторона готовит как минимум один обмен с российскими властями. Секретарь Службы национальной безопасности Украины Рустем Умеров предложил провести новую встречу в Турции, на которой основными темами станут возвращение пленных и детей, а также подготовка к встрече президентов двух стран. Зеленский подчеркнул важность этих вопросов для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых обменов с Россией через свой Telegram-канал. Он отметил, что успешные переговоры возможны только при наличии диалога между лидерами государств. В данный момент украинская сторона готовит как минимум один обмен с российскими властями.

Секретарь Службы национальной безопасности Украины Рустем Умеров предложил провести новую встречу в Турции, на которой основными темами станут возвращение пленных и детей, а также подготовка к встрече президентов двух стран. Зеленский подчеркнул важность этих вопросов для Украины.