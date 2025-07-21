На трех улицах Рязани отключили холодную воду

В понедельник, 21 июля, до 17:00 ресурса не будет по адресам: улица Гоголя, дома №№ 3, 3-а, 5 (МБУДО ДМШ № 5 имени В. Ф. Бобылева); улица Чернышевского, дом № 6-а; улица Гражданская, дома №№ 5-а, 7, 7-а, 9, 11.