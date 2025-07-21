На Старой Рязани установили новые стенды
«Поставили интересные стенды, на которых можно увидеть, как выглядело раньше место», — написала автор. Напомним, что на Старой Рязани проводят экскурсии для всех желающих.
На Старой Рязани установили новые стенды. Об этом сообщается в Telegram-канале «Чумовая гидесса. Рязань».
«Поставили интересные стенды, на которых можно увидеть, как выглядело раньше место», — написала автор.
Напомним, что на Старой Рязани проводят экскурсии для всех желающих.
Фото: Ольга Баранова