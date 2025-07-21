Мошенники придумали свежую схему обмана через новый мессенджер МАХ

Согласно новой схеме, мошенники представляются сотрудниками мессенджера и предлагают пользователю подключить дополнительные меры защиты. Аферисты звонят россиянам и просят срочно зарегистрироваться и активировать «аккаунт безопасности». Далее пользователя просят продиктовать код из смс от «Госуслуг», объясняя это тем, что MAX, как государственный мессенджер, тесно связан с другими цифровыми сервисами. Узнав код, аферисты получают доступ к личном информации россиян.