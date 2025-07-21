Минтруд РФ предложило увеличить МРОТ до 27 тысяч рублей в 2026 году

Минтруд России предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2026 год на уровне 27 093 рублей, что представляет собой увеличение на 20,7% по сравнению с текущим размером. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства. Законопроект о внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru и будет открыт до 4 августа. Министерство труда напомнило, что МРОТ ежегодно устанавливается правительством с учетом норм законодательства, согласно которым его размер должен быть не ниже 48% медианной заработной платы за предыдущий год. Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что предложенные подходы к установлению МРОТ позволяют обеспечить выполнение поручения президента о его опережающем росте. С учетом текущего уровня медианной заработной платы, предлагается установить МРОТ на уровне 27 093 рублей, что выше уровня инфляции. Повышение МРОТ затронет около 4,6 миллионов россиян. На данный момент минимальный размер оплаты труда составляет 22 440 рублей.

Минтруд России предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2026 год на уровне 27 093 рублей, что представляет собой увеличение на 20,7% по сравнению с текущим размером. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Законопроект о внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru и будет открыт до 4 августа.

Министерство труда напомнило, что МРОТ ежегодно устанавливается правительством с учетом норм законодательства, согласно которым его размер должен быть не ниже 48% медианной заработной платы за предыдущий год. Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что предложенные подходы к установлению МРОТ позволяют обеспечить выполнение поручения президента о его опережающем росте. С учетом текущего уровня медианной заработной платы, предлагается установить МРОТ на уровне 27 093 рублей, что выше уровня инфляции.

Повышение МРОТ затронет около 4,6 миллионов россиян. На данный момент минимальный размер оплаты труда составляет 22 440 рублей.