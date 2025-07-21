Мэр Рязани рассказал о ходе благоустройства парка Морской Славы

Благоустройство парка завершено на 40%. «Уже частично заасфальтированы пешеходные дорожки. Завершены подготовительные работы для установки детской площадки. Проложены кабели для подключения систем освещения и видеонаблюдения. Продолжается санитарная расчистка территории», — рассказал Артемов. Все работы планируется завершить к 15 августа.