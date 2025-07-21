Китай запускает строительство нового аэропорта для развития торговли с Россией

В китайском городе Хэган запланировано строительство нового аэропорта для содействия торговле с Россией. Об этом сообщает «Газета. ру» со ссылкой на газету South China Morning Post (SCMP). По данным издания, работы по возведению аэропорта Луобэй начнутся в ближайшее время, а его открытие ожидается в 2027 году. Инвестиции в проект составят 1,2 млрд юаней. Аэропорт будет способен обслуживать 450 тысяч пассажиров и 1,6 тонн грузов ежегодно. В рамках строительства предусмотрено создание взлетно-посадочной полосы длиной 2,5 тысячи метров и терминала площадью 5 тысяч квадратных метров. По словам эксперта Дэвида Вонга из Университета Ханг Сенг в Гонконге, новый аэропорт станет символом стремления малых городов развивать инфраструктуру для преодоления отставания от более развитых регионов. Он также подчеркнул важность улучшения воздушного сообщения для успешного экономического роста. Кроме того, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь отметил, что сотрудничество между китайскими и российскими компаниями должно оставаться свободным от внешнего вмешательства, подчеркивая позицию Китая против односторонних санкций.

В китайском городе Хэган запланировано строительство нового аэропорта для содействия торговле с Россией. Об этом сообщает «Газета. ру» со ссылкой на газету South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, работы по возведению аэропорта Луобэй начнутся в ближайшее время, а его открытие ожидается в 2027 году. Инвестиции в проект составят 1,2 млрд юаней.

Аэропорт будет способен обслуживать 450 тысяч пассажиров и 1,6 тонн грузов ежегодно. В рамках строительства предусмотрено создание взлетно-посадочной полосы длиной 2,5 тысячи метров и терминала площадью 5 тысяч квадратных метров.

По словам эксперта Дэвида Вонга из Университета Ханг Сенг в Гонконге, новый аэропорт станет символом стремления малых городов развивать инфраструктуру для преодоления отставания от более развитых регионов. Он также подчеркнул важность улучшения воздушного сообщения для успешного экономического роста.

Кроме того, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь отметил, что сотрудничество между китайскими и российскими компаниями должно оставаться свободным от внешнего вмешательства, подчеркивая позицию Китая против односторонних санкций.