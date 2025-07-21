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Бывший рязанский мэр Карабасов опубликовал маршрут прогулок по Мещере
Начать променад он предлагает с Монастырской площади в Солотче, сделать снимки, рассмотреть архитектуру и через сосновый лес выйти к Лысой горе. После спуститься на пляж, пройти вдоль реки и пересечь мост, который выведет на трехкилометровую тропу по лугам. После переправы через реку Старица добраться до Дома-музея академика И. П. Пожалостина и завершить маршрут. Напомним, экс-глава Рязани Сергей Карабасов известен благодаря уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключили контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались.

Бывший рязанский мэр Сергей Карабасов опубликовал маршрут прогулок по Мещере. Информацию он опубликовал на своей странице ВКонтакте.

«В выходной день всем рекомендую насладиться пешеходной прогулкой в самом сердце Мещерского края — в нашей прекрасной Солотче. Эти места полны необыкновенной красоты и таинственной природы, которые подарят вам массу впечатлений и позволят отвлечься от повседневной суеты», — написал Карабасов.

Начать променад он предлагает с Монастырской площади в Солотче, сделать снимки, рассмотреть архитектуру и через сосновый лес выйти к Лысой горе. После спуститься на пляж, пройти вдоль реки и пересечь мост, который выведет на трехкилометровую тропу по лугам. После переправы через реку Старица добраться до Дома-музея академика И. П. Пожалостина и завершить маршрут.

Напомним, экс-глава Рязани Сергей Карабасов известен благодаря уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключили контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались.

Фото: личная страница Сергея Карабасова ВКонтакте.