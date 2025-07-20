В Рязанской области возбудили уголовное дело из-за плохой дороги

Речь идет о дороге «Милославское — Дегтярка — Большое Подовечье» в Милославском районе, которая находится в непригодном состоянии: асфальтовое полотно изношено, на его поверхности образовались многочисленные ямы и колеи. Проезд машин и школьного автобуса затруднен. Несмотря на многочисленные обращения местных жителей и вынесенное в их пользу судебное решение, ремонт дороги не начинался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК (халатность).

В Рязанской области возбудили уголовное дело из-за плохой дороги. Об этом сообщил 20 июля инфоцентр СК.

Речь идет о дороге «Милославское — Дегтярка — Большое Подовечье» в Милославском районе, которая находится в непригодном состоянии: асфальтовое полотно изношено, на его поверхности образовались многочисленные ямы и колеи. Проезд машин и школьного автобуса затруднен. Несмотря на многочисленные обращения местных жителей и вынесенное в их пользу судебное решение, ремонт дороги не начинался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК (халатность).

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Васильеву ускорить расследование уголовного дела и представить доклад о его результатах.