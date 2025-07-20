В Рязанской области полиция сожгла 1,5 гектара наркосодержащей конопли

Полиция обнаружила семь очагов дикорастущей конопли в Захаровском, Кадомском, Касимовском, Ряжском, Клепиковском, Михайловском и Пителинском районах. Крупнейший очаг на площади 1,4 гектара находился в Касимовском районе.