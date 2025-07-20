В Рязани состоялся мастер-класс по рукопашному бою

Отмечается, что мероприятие прошло в Академии единоборств. Участие в нем приняли Герой России Владислав Головин, депутат облдумы Роман Иголкин, ветераны СВО, их близкие и участники программы «Герои62».

В Рязани состоялся мастер-класс по рукопашному бою, который провел директор Московского центра Krav Maga Алексей Каменев. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что мероприятие прошло в Академии единоборств.

Участие в нем приняли Герой России Владислав Головин, депутат облдумы Роман Иголкин, ветераны СВО, их близкие и участники программы «Герои62».