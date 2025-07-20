В Рязани ребенок на самокате сбил женщину
Отмечается, что инцидент произошел 15 июля. На кадрах видно, как женщина выходит на дорогу и в нее врезается подросток на самокате. Рязанка не удерживается и падает.
В Рязани ребенок на самокате сбил женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
Отмечается, что инцидент произошел 15 июля.
На кадрах видно, как женщина выходит на дорогу и в нее врезается подросток на самокате. Рязанка не удерживается и падает.
Подробности устанавливаются.
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