В Рязани пропала 20-летняя девушка

20-летняя Захарова Екатерина Витальевна пропала 19 июля. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 154 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза серые. Была одета в синие джинсы, белую футболку и белые босоножки. Всех, кто обладает информацией о пропавшей просят звонить 112.