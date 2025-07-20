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В Рязани пропала 20-летняя девушка
20-летняя Захарова Екатерина Витальевна пропала 19 июля. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 154 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза серые. Была одета в синие джинсы, белую футболку и белые босоножки. Всех, кто обладает информацией о пропавшей просят звонить 112.

В Рязани пропала 20-летняя девушка. Об этом сообщили волонтеры «Лизы Алерт».

20-летняя Захарова Екатерина Витальевна пропала 19 июля. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 154 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза серые. Была одета в синие джинсы, белую футболку и белые босоножки.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей просят звонить 112.