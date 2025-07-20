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В Московском районе Рязани расширят дорогу
Отмечается, что по проекту благоустройства территории в рамках программы «местных инициатив» рядом с домом № 4 по улице Птицеводов расширят участок дороги, обустроят тротуар и установят освещение. 18 июля в поселке Юбилейный местные жители встретились с подрядчиком и обсудили план-график работ и особенности проекта. Рязанцы попросили сохранить возможность проезда к домам во время ремонта. Срок выполнения работ по контракту — до 15 августа.

В Московском районе Рязани расширят дорогу. Об этом сообщает администрация города.

Отмечается, что по проекту благоустройства территории в рамках программы «местных инициатив» рядом с домом № 4 по улице Птицеводов расширят участок дороги, обустроят тротуар и установят освещение.

18 июля в поселке Юбилейный местные жители встретились с подрядчиком и обсудили план-график работ и особенности проекта. Рязанцы попросили сохранить возможность проезда к домам во время ремонта. Срок выполнения работ по контракту — до 15 августа.