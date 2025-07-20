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В Госдуме предложили ввести штрафы за превышение средней скорости
Предполагается добавить в ст. 12.9 КоАП («Превышение установленной скорости движения») понятие средней скорости движения транспортного средства. Под ним понимается значение, равное отношению длины участка автодороги с установленным ограничением скорости к времени, затраченному на преодоление участка. При назначении административного наказания время и место правонарушения должно определяться по местоположению конечного средства фиксации на контролируемом участке автодороги и времени фиксации нарушения, говорится в тексте законопроекта.

В Госдуму внесен законопроект о введении штрафов за превышение средней скорости, отслеживаемой дорожными камерами в автоматическом режиме. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламент, им планируется внести изменения в две статьи КоАП.

«Одной из действенных мер по профилактике и снижению аварийности является контроль средней скорости движения транспортного средства. Данный метод дисциплинирует владельцев транспортных средств, стабилизирует транспортный поток, обеспечивая его равномерность, тем самым снижая ключевые показатели аварийности», — отмечается в пояснительной записке.

Предполагается добавить в ст. 12.9 КоАП («Превышение установленной скорости движения») понятие средней скорости движения транспортного средства. Под ним понимается значение, равное отношению длины участка автодороги с установленным ограничением скорости к времени, затраченному на преодоление участка.

При назначении административного наказания время и место правонарушения должно определяться по местоположению конечного средства фиксации на контролируемом участке автодороги и времени фиксации нарушения, говорится в тексте законопроекта.

В то же время ст. 1.1 КоАП («Законодательство об административных правонарушениях») предлагается дополнить ч. 3, в которой прописана возможность проведения на территории одного или несколько субъектов «экспериментов в сфере административной ответственности».

В пояснительной записке отмечается, что законопроект является спутником к проекту федерального закона «О проведении на территории Вологодской области эксперимента в области дорожного движения по применению системы контроля средней скорости движения транспортных средств».