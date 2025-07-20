Рязанцев испугала садовая фигура в лесу

По словам очевидцев, в лесу около села Долгинино Рязанского района установлена гипсовая фигура, похожая на отшельницу Агафью Лыкову. «Когда я увидела её со спины, аж вздрогнула», — написала автор фото. По словам комментаторов, фигуру установили уже давно.

Рязанцев испугала садовая фигура в лесу. Об этом 19 июля сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, в лесу около села Долгинино Рязанского района установлена гипсовая фигура, похожая на отшельницу Агафью Лыкову.

«Когда я увидела её со спины, аж вздрогнула», — написала автор фото.

По словам комментаторов, фигуру установили уже давно, однако при первой встрече с ней становится «страшно и жутко».

«У меня даже через фото холодок по спине побежал», — написали рязанцы.