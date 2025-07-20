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Рязанцам рассказали об ошибках в защите от телефонных мошенников
Отмечается, что даже если ваш пароль сложный, злоумышленники могут получить доступ через контрольные вопросы, ответы на которые часто легко угадать или найти в соцсетях. Например, если контрольный вопрос — «Девичья фамилия матери», то ответ можно найти через социальные сети или Getcontact. Используйте уникальные, сложные ответы или зашифрованные подсказки. Кроме того, встроенные менеджеры паролей браузеров удобны, но менее безопасны, чем специализированные программы для управления паролями.

Рязанцам рассказали об ошибках в защите от телефонных мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник киберполиции».

Отмечается, что даже если ваш пароль сложный, злоумышленники могут получить доступ через контрольные вопросы, ответы на которые часто легко угадать или найти в соцсетях.

Например, если контрольный вопрос — «Девичья фамилия матери», то ответ можно найти через социальные сети или Getcontact. Используйте уникальные, сложные ответы или зашифрованные подсказки.

Кроме того, встроенные менеджеры паролей браузеров удобны, но менее безопасны, чем специализированные программы для управления паролями, такие как Bitwarden или 1Password. Избегайте хранения банковских данных в браузерах.

Злоумышленники часто играют на эмоциях, создавая ощущение срочности или опасности. Например, могут утверждать, что ваш счет заблокирован или кто-то пытается получить доступ к вашим данным. Важно сохранять спокойствие и проверять информацию через официальные каналы перед принятием решений.