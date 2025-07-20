Опубликованы подробности жизни киллеров рязанских ОПГ

одним из киллеров «айрапетовской» ОПГ (по фамилии главаря Виктора Айрапетова) стал бывший футболист Сергей Маникин, которому поручили заложить бомбу в церкви на похоронах Николая Максимова. Нужно было оставить дипломат внутри храма и уйти, но рядом сработала сигнализация на автомобиле, а у Маникина на устройстве не было полосового фильтра, чтобы частота не совпала. В итоге чемодан взорвался в руках у киллера за 150 метров до входа в храм, ему оторвало ноги, одна повисла на дереве. Пока тот был жив, у него спросили имя заказчика, но футболист промолчал.

Опубликованы подробности жизни киллеров рязанских ОПГ. Информацию разместило РИА Новости со ссылкой на следователя по делу Дмитрия Плоткина.

По данным СМИ, одним из киллеров «айрапетовской» ОПГ (по фамилии главаря Виктора Айрапетова) стал бывший футболист Сергей Маникин, которому поручили заложить бомбу в церкви на похоронах Николая Максимова. Нужно было оставить дипломат внутри храма и уйти, но рядом сработала сигнализация на автомобиле, а у Маникина на устройстве не было полосового фильтра, чтобы частота не совпала. В итоге чемодан взорвался в руках у киллера за 150 метров до входа в храм, ему оторвало ноги, одна повисла на дереве. Пока тот был жив, у него спросили имя заказчика, но футболист промолчал.

Исполнителем заказных убийств «слоновской» группировки был другой бывший футболист Леонид Степахов по прозвищу «Пузырь».

Спортсмен ликвидировал всех конкурентов, в том числе, владельца магазинов «Встречная торговля» Дмитрия Кочеткова, лидера еще одной — архиповской банды — Александра Архипова, главного по Рязанскому мясокомбинату Сергея Черикова.

У «слоновских» не осталось конкурентов в городе, когда на рязанском шоссе был найден труп мужчины с простреленной головой, в котором опознали Виктора Айрапетова. Ходили слухи, что главарь банды подстроил собственную смерть, чтобы скрыться, но тело похоронили под его именем.

В сентябре 1996 года нескольких участников группировки взяли с поличным при получении выкупа за похищенного бизнесмена. Задержанные бандиты сдали подельников, прошли аресты.

Плоткин вспоминает, что в Рязанском облсуде не было зала, который вместил бы всех участников процесса по «слоновскому» делу.

В итоге оно слушалось в спортивном зале учебного центра МВД. Для 22 обвиняемых сварили огромную металлическую клетку. На каждого было трое конвоиров, один-два адвоката. Работали пять прокуроров, три судьи. Около 130 человек потерпевших и около 1,5 тысячи свидетелей. Степахова признали виновным в шести убийствах и приговорили к 15 годам тюрьмы.

По словам Плоткина, он освободился в начале 2010-х, завел семью и стал верующим человеком.