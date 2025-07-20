Опубликован прогноз погоды на 21 июля в Рязанской области

Ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах сильный ливень и град. Ветер 4-9 м/с, при грозе местами порывы до 10-15 м/с. Температура воздуха по ночью 14…19°С, днем 23…28°С.