Житель Сараевского района попался на краже самовара и техники

Прокуратура Сараевского района завершила расследование уголовного дела против 24-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает ИД «Пресса». Ранее молодой человек нигде официально не работал и не имел судимости. Согласно материалам следствия, преступление было совершено в мае 2024 года — обвиняемый незаконно проник в частный дом, расположенный в деревне Крутое Телятниковского сельского поселения, откуда тайно вывез бытовую технику, включая самовары и телевизоры, а также электрооборудование (электросчётчик и провода), общей стоимостью более 9 тысячи рублей. Украденные вещи злоумышленник продал. Дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.