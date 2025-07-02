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Житель Сараевского района попался на краже самовара и техники
Прокуратура Сараевского района завершила расследование уголовного дела против 24-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает ИД «Пресса». Ранее молодой человек нигде официально не работал и не имел судимости. Согласно материалам следствия, преступление было совершено в мае 2024 года — обвиняемый незаконно проник в частный дом, расположенный в деревне Крутое Телятниковского сельского поселения, откуда тайно вывез бытовую технику, включая самовары и телевизоры, а также электрооборудование (электросчётчик и провода), общей стоимостью более 9 тысячи рублей. Украденные вещи злоумышленник продал. Дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.

Прокуратура Сараевского района завершила расследование уголовного дела против 24-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает ИД «Пресса».

Ранее молодой человек нигде официально не работал и не имел судимости.

Согласно материалам следствия, преступление было совершено в мае 2024 года — обвиняемый незаконно проник в частный дом, расположенный в деревне Крутое Телятниковского сельского поселения, откуда тайно вывез бытовую технику, включая самовары и телевизоры, а также электрооборудование (электросчётчик и провода), общей стоимостью более 9 тысячи рублей. Украденные вещи злоумышленник продал.

Дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.