«Зеленый сад» приостановил часть работ по строительству «Окской стрелки» из-за гнездования ласточек

После того как ГК «Зеленый сад» провела масштабную работу по замене грунта, экологическая ситуация в поселке Шпалозавода изменилась коренным образом. Здоровый климат привлек сюда пернатых.

Первой на территории «Окской стрелки» поселилась пустельга из семейства соколиных. Птица не только обосновалась на участке, но свила гнездо и уже высиживает птенцов.

Теперь в песчаных барханах на территории стройки поселились еще и ласточки! Известно, что пернатые выбирают для жизни только те места, которые считают чистыми, безопасными и удобными. Их гнездование сотрудники «Зеленого сада» считают добрым знаком. Эти птички приносят людям семейное счастье и финансовый успех.

Руководство компании решило приостановить часть работ на «Окской стрелке», чтобы дать ласточкам возможность вывести птенцов. Птичьи домики останутся нетронутыми до конца периода гнездования.