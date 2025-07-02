Врачи назвали рязанцам продукты для улучшения суставов
По словам специалиста, это источники омега-3 жирных кислот, такие как рыба, морепродукты, авокадо и льняное масло. Также важны качественные белки из мяса, птицы, молочных продуктов и яиц. Третья группа включает богатые кальцием сыры, орехи, сухофрукты и зеленые овощи. Четвертая группа — это овощи, зелень, ягоды и фрукты как источники витаминов.
Врачи назвали россиянам продукты для улучшения суставов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на врача-диетолога Екатерину Стрельникову.
По словам специалиста, это источники омега-3 жирных кислот, такие как рыба, морепродукты, авокадо и льняное масло.
Также важны качественные белки из мяса, птицы, молочных продуктов и яиц.
Третья группа включает богатые кальцием сыры, орехи, сухофрукты и зеленые овощи.
Четвертая группа — это овощи, зелень, ягоды и фрукты как источники витаминов.