Врачи назвали рязанцам продукты для улучшения суставов

По словам специалиста, это источники омега-3 жирных кислот, такие как рыба, морепродукты, авокадо и льняное масло. Также важны качественные белки из мяса, птицы, молочных продуктов и яиц. Третья группа включает богатые кальцием сыры, орехи, сухофрукты и зеленые овощи. Четвертая группа — это овощи, зелень, ягоды и фрукты как источники витаминов.