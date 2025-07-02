Вильфанд назвал причину холодного лета в Центральной России

Синоптик пояснил, что антициклон стал причиной беспрецедентной жары в Испании и Франции. В то же время к востоку от него сформировались и стали перемещаться холодные воздушные массы. Из-за этого начало лета в Центральной России аномально холодное.