В ЯНАО водитель на «Газели» спровоцировал ДТП, погибли 5 человек

В ЯНАО водитель на «Газели» спровоцировал ДТП, погибли 5 человек. Об этом пишут «Плохие новости».

Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в легковушку.

Водитель Hyundai и три его пассажира, а также мужчина, находившийся в «Газели» скончались на месте.

Еще 2 пассажира иномарки, пассажир маршрутки и сам виновник были госпитализированы.

Четверо пострадавших остаются в больнице в тяжелом состоянии.