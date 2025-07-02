В ЯНАО водитель на «Газели» спровоцировал ДТП, погибли 5 человек
В ЯНАО водитель на «Газели» спровоцировал ДТП, погибли 5 человек. Об этом пишут «Плохие новости».
Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в легковушку.
Водитель Hyundai и три его пассажира, а также мужчина, находившийся в «Газели» скончались на месте.
Еще 2 пассажира иномарки, пассажир маршрутки и сам виновник были госпитализированы.
Четверо пострадавших остаются в больнице в тяжелом состоянии.
Видео с места можно посмотреть по