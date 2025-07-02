В Саратовской области прошла волна протеста после смертельной аварии с подростком

В Саратовской области разгорелся массовый народный протест после инцидента, произошедшего на дороге. Согласно сообщениям телеграм-канала «Плохие новости», молодой человек на мопеде попал в аварию с автомобилем марки «Лада Веста», управляемым 36-летним водителем, принадлежащим к этническому табору. В результате ДТП 15-летний подросток погиб.

После известия о случившемся сотни местных жителей собрались на стихийный митинг, выражая недовольство поведением представителей этнического анклава, обвиняя их в нарушении правопорядка и распространении наркотиков.

Протестующие заявляли, что представители цыганского сообщества ведут себя нагло и дерзко, часто прибегая к агрессии и нападению группами. Участники митинга призывали власти принять меры для восстановления законности и безопасности в регионе.

Фото: Плохие новости 18+