В Санкт-Петербурге мужчина зарезал жену на глазах ребенка и спрятал тело в диван
В Санкт-Петербурге мужчина зарезал жену на глазах ребенка и спрятал тело в диван. Об этом сообщают «Плохие новости 18+".
Конфликт произошел на почве ревности. Пьяный супруг наносил удары ножом с такой силой, что лезвие сломалось. После расправы убийца убрал труп в диван и позвонил своей матери, которая вызвала полицию.
У жертвы обнаружили 14 колото-резаных ран головы, а также гематомы на руках и ногах.
Ребенок рассказал, что видел, как отец убивал мать.
Возбуждено уголовное дело. Ранее задержанный был судим за распространение наркотиков.