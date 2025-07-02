В Санкт-Петербурге мужчина зарезал жену на глазах ребенка и спрятал тело в диван

В Санкт-Петербурге мужчина зарезал жену на глазах ребенка и спрятал тело в диван. Об этом сообщают «Плохие новости 18+".

Конфликт произошел на почве ревности. Пьяный супруг наносил удары ножом с такой силой, что лезвие сломалось. После расправы убийца убрал труп в диван и позвонил своей матери, которая вызвала полицию.

У жертвы обнаружили 14 колото-резаных ран головы, а также гематомы на руках и ногах.

Ребенок рассказал, что видел, как отец убивал мать.

Возбуждено уголовное дело. Ранее задержанный был судим за распространение наркотиков.