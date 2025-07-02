В Рязанской области поймали двоих мужчин за кражу
На машине подозреваемых, которые приехали в село Новобокино Сараевского района, вышел из строя аккумулятор. Долго не думая, молодые люди решили снять его с чужой «легковушки», припаркованной у одного из домов. Полицейские по горячим следам вышли на след злоумышленников. Возбуждено уголовное дело. Сараевцам грозит до пяти лет колонии.
В Рязанской области поймали двоих мужчин за кражу. Об этом пишет ИД «Пресса».
На машине подозреваемых, которые приехали в село Новобокино Сараевского района, вышел из строя аккумулятор.
Долго не думая, молодые люди решили снять его с чужой «легковушки», припаркованной у одного из домов.
Полицейские по горячим следам вышли на след злоумышленников. Возбуждено уголовное дело. Сараевцам грозит до пяти лет колонии.