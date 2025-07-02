В рязанское медучреждение поставили поддельное масло, прокуратура возбудила дело

В медучреждение в Рыбном поставили поддельное масло, прокуратура возбудила дело. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба областного надзорного органа.
Медучреждение заключило контракт на поставку масла с коммерческой организацией, которая продавала оптом молочные продукты. Учреждение здравоохранения проверило доставленный товар и обнаружило признак фальсификата. В связи с этим договор расторгнут, партия масла возвращена поставщику.
По результатам проверки в деятельности ИП, осуществляющего производство молочной продукции, а также организации, являющейся ее поставщиком, выявлены нарушения требований технических регламентов.
Прокуратура возбудила два дела об административных правонарушениях по части 1, 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Кроме того, директору организации внесено представление.