В Рязани осудят директора предприятия за сокрытие 8 млн от налоговой

Следствием установлено, что директор предприятия по производству пластмассовых изделий осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет возглавляемой им организации, сокрыв таким образом более восьми миллионов рублей. Отмечается, что он знал о задолженности по налогам. Во время предварительного следствия предприятием частично уплачена недоимка. Кроме того, наложен арест на принадлежащее имущество. Следователями собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В Рязани осудят директора предприятия за сокрытие более восьми миллионов рублей от налоговой. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что директор предприятия по производству пластмассовых изделий осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет возглавляемой им организации, сокрыв таким образом более восьми миллионов рублей.

Отмечается, что он знал о задолженности по налогам.

Во время предварительного следствия предприятием частично уплачена недоимка. Кроме того, наложен арест на принадлежащее имущество.

Следователями собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.