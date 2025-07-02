В Рязани мужчина ударил продавца и ограбил супермаркет

Руководитель расположенного на окраине Рязани супермаркета рассказал, что из торгового зала похитили пакет с четырьмя бутылками алкогольных напитков. По данным полиции, злоумышленник зашел под видом покупателя, набрал в пакет спиртное и направился к выходу мимо линии касс. Работник магазина преградил ему путь и потребовал оплатить покупки. Мужчина несколько раз ударил торгового работника и выбежал с пакетом на улицу. Оперативники уголовного розыска опросили сотрудников и составили словесный портрет нападавшего. По нему полицейские узнали 37-летнего рязанца. Ранее его осудили за кражи и угон автотранспорта. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в ограблении супермаркета в Рязани. Об этом сообщила 2 июля пресс-служба регионального УМВД.

Руководитель расположенного на окраине Рязани супермаркета рассказал, что из торгового зала похитили пакет с четырьмя бутылками алкогольных напитков.

По данным полиции, злоумышленник зашел под видом покупателя, набрал в пакет спиртное и направился к выходу мимо линии касс. Работник магазина преградил ему путь и потребовал оплатить покупки. Мужчина несколько раз ударил торгового работника и выбежал с пакетом на улицу.

Оперативники уголовного розыска опросили сотрудников и составили словесный портрет нападавшего. По нему полицейские узнали 37-летнего рязанца. Ранее его осудили за кражи и угон автотранспорта. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.