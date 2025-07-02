В Рязань привезут частицы мощей святых Петра и Февронии

5 июля ковчег с частицами святых прибудет в храм Казанского образа Божией Матери в Солотче. Его встретят в 16:45, доступ к святыне будет открыт до 19:30. Ковчег останется в храме до 7 июля. В День семьи, любви и верности ковчег с частицами мощей Петра и Февронии отправят в село Ласково. Там они будут находиться с 7:00 до 13:00.

В Рязань привезут частицы мощей святых Петра и Февронии. Об этом сообщает рязанская епархия.

5 июля ковчег с частицами святых прибудет в храм Казанского образа Божией Матери в Солотче. Его встретят в 16:45, доступ к святыне будет открыт до 19:30. Ковчег останется в храме до 7 июля.

В День семьи, любви и верности ковчег с частицами мощей Петра и Февронии отправят в село Ласково. Там они будут находиться с 7:00 до 13:00.