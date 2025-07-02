В России предложили делать в новых ЖК отдельные входы в подъезды

Инициатива направлена на улучшение условий для экстренных служб, людей с ограниченными возможностями и жильцов. Чернышов обратился к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с просьбой рассмотреть возможность введения такой нормы. По его мнению, в новых ЖК необходимо предусмотреть второй выход из подъезда, который будет использоваться скорой помощью, пожарными, а также для погрузки и выгрузки людей с ограниченными возможностями.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил обязать строительные компании проектировать дополнительные входы в подъезды новых жилых комплексов. Об этом пишет РИА Новости.

Инициатива направлена на улучшение условий для экстренных служб, людей с ограниченными возможностями и жильцов.

Чернышов обратился к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с просьбой рассмотреть возможность введения такой нормы. По его мнению, в новых ЖК необходимо предусмотреть второй выход из подъезда, который будет использоваться скорой помощью, пожарными, а также для погрузки и выгрузки людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, он призвал защитить детские площадки от проезжей части и установить «лежачих полицейских» или шлагбаумы во дворах, где невозможно организовать сквозной проход. Он подчеркнул, что подхода «двор без машин» недостаточно для обеспечения безопасности жильцов, особенно в сегменте эконом-класса, где придомовые территории часто не обустраиваются должным образом. Вице-спикер считает, что сфера нуждается в правовом регулировании.