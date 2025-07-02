В России предложили адаптировать специальный автомобиль для такси

Перевозчики направили соответствующий запрос в Минпромторг. Они хотят усилить улучшить рулевую рейку и подвеску, а также оснастить машины автоматической гидромеханической коробкой передач, которая пока не используется в отечественных моделях.

В России предложили адаптировать специальный автомобиль для такси. Об этом пишут «Известия».

Перевозчики направили соответствующий запрос в Минпромторг.

Они хотят усилить улучшить рулевую рейку и подвеску, а также оснастить машины автоматической гидромеханической коробкой передач, которая пока не используется в отечественных моделях.

Представители таксопарков указали на низкую надежность некоторых компонентов российских автомобилей. По данным Общественного совета по развитию такси, рулевую рейку приходится ремонтировать уже через 20 тысяч километров пробега, а автоматическая трансмиссия служит около 100 тысяч километров, после чего требуется дорогостоящий ремонт.

В Минпромторге сообщили, что до конца года будет принят подзаконный акт, который определит перечень отечественных моделей, допущенных к работе в такси.