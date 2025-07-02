Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
19°
Чтв, 03
24°
Птн, 04
27°
ЦБ USD 78.42 -0.11 02/07
ЦБ EUR 92.74 0.47 02/07
Нал. USD 79.00 / 79.00 02/07 08:55
Нал. EUR 91.41 / 92.67 02/07 08:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
Вчера 15:20
5 631
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
5 575
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
3 951
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
30 874
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России предложили адаптировать специальный автомобиль для такси
Перевозчики направили соответствующий запрос в Минпромторг. Они хотят усилить улучшить рулевую рейку и подвеску, а также оснастить машины автоматической гидромеханической коробкой передач, которая пока не используется в отечественных моделях.

В России предложили адаптировать специальный автомобиль для такси. Об этом пишут «Известия».

Перевозчики направили соответствующий запрос в Минпромторг.

Они хотят усилить улучшить рулевую рейку и подвеску, а также оснастить машины автоматической гидромеханической коробкой передач, которая пока не используется в отечественных моделях.

Представители таксопарков указали на низкую надежность некоторых компонентов российских автомобилей. По данным Общественного совета по развитию такси, рулевую рейку приходится ремонтировать уже через 20 тысяч километров пробега, а автоматическая трансмиссия служит около 100 тысяч километров, после чего требуется дорогостоящий ремонт.

В Минпромторге сообщили, что до конца года будет принят подзаконный акт, который определит перечень отечественных моделей, допущенных к работе в такси.